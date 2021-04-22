Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 13 апреля.

Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4475 о принудительной реструктуризации валютных кредитов, принятый Верховной Радой 13 апреля.

Соответствующая информация обнародована на сайте парламента в среду.

Напомним, что с 2014 года в Украине действует мораторий на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам. Его вводили из-за резкого обесценивания гривни. Большинство кредитов брали, когда доллар еще стоил 5,05 грн. С тех пор гривня дважды сильно девальвировала, и остаток долга заемщиков фактически подорожал вдвое.

13 апреля 2021 года Верховная Рада проголосовала за закон, который обязывает банки реструктурировать валютный ипотечный кредит по первому требованию заемщика.

Обязательной реструктуризации подлежат кредиты, по которым не было просрочки на 1 января 2014 года (то есть по которым заемщики платили при курсе 8 грн за доллар), при условии, что площадь жилья не превышает 140 кв. м для квартир и 250 кв. м для домов.

Текущая неуплаченная сумма валютных кредитов заемщиков будет конвертирована в гривневые по среднему курсу между датой получения кредита (условные 5,05 грн за доллар) и курсу на день реструктуризации (условные 28 грн за доллар), то есть примерно по 16,5 грн за доллар.

Со своей стороны Национальный банк раскритиковал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов. По оценкам регулятора, документ является несбалансированным и создает чрезмерные преференции для заемщиков. Следствием закона может стать стагнация рынка ипотеки.

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