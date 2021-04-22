В Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грн

"Нафтогаз" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в 11,8 млрд грн - при этом ранее ожидалась прибыль в 11,5 млрд грн.



Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления об установлении норматива части прибыли госкомпаний для перечисления в госбюджет, пишет издание " Экономическая правда ".



Проект постановления был снят с рассмотрения правительства 21 апреля по предложению министра экономики Игоря Петрашко.



"Законом о "Государственном бюджете на 2021" передачено поступлений по коду бюджетной классификации доходов 21010500 "Дивиденды (доход), начисленные на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность", - 24,4 млрд гривен. Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд гривен", - говорится пояснительной записке.



В то же время, говорится в документе, в соответствии с проектом финплана "Нафтогаза" на 2021 год, который поступил Минэкономики, компанией по результатам 2020 года прогнозируется получить убыток в сумме 11,8 млрд грн.



В Минэкономики добавляют, что без дивидендов от "Нафтогаза" поступления госбюджета от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 22,3 млрд грн.