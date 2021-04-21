Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице

Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице

Сегодня была введена в эксплуатацию профинансированная комбинатом "Запорожсталь" современная кислородная станция в Запорожской областной инфекционной клинической больнице. Она обеспечит жизненно необходимым кислородом 104 койко-места. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Запорожсталь".

Также комбинат будет бесплатно заправлять емкости станции медицинским кислородом собственного производства, которым сейчас лечат тысячи людей в ряде областей Украины.

"Сегодня знаковая дата - новая кислородная станция, строительство которой мы профинансировали, полностью готова к работе в областной инфекционной больнице", - отметил гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Комбинат профинансировал создание кислородной станции "под ключ": смонтированы два модульных газификатора объемом 5 м³ каждый; проложены кислородные трассы по территории больницы до каждой кислородной точки; создана система контроля за утечкой и концентрацией кислорода. Социальные инвестиции в строительство станции составили 6 млн грн.



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