Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице

Сегодня была введена в эксплуатацию профинансированная комбинатом "Запорожсталь" современная кислородная станция в Запорожской областной инфекционной клинической больнице. Она обеспечит жизненно необходимым кислородом 104 койко-места. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Запорожсталь".



Также комбинат будет бесплатно заправлять емкости станции медицинским кислородом собственного производства, которым сейчас лечат тысячи людей в ряде областей Украины.



"Сегодня знаковая дата - новая кислородная станция, строительство которой мы профинансировали, полностью готова к работе в областной инфекционной больнице", - отметил гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.



Комбинат профинансировал создание кислородной станции "под ключ": смонтированы два модульных газификатора объемом 5 м³ каждый; проложены кислородные трассы по территории больницы до каждой кислородной точки; создана система контроля за утечкой и концентрацией кислорода. Социальные инвестиции в строительство станции составили 6 млн грн.

