Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн

В главном офисе ГП НАЭК "Энергоатом" генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин и директор ОП "Атомкомплект" ГП НАЭК "Энергоатом" Олег Дорошенко скрепили подписями договор об изготовлении и поставке конденсатора "блочно-модульного" исполнения с трубными системами из коррозионностойкого материала турбоустановки К- 1000-60/1500-2 для энергоблока № 1 Запорожской АЭС.



Сумма договора, подписанного с НАЭК "Энергоатом", составила 525,8 млн грн. Срок поставки оборудования: апрель - май 2022 года.



Временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил: "Для Компании это очень важное событие. Энергоатом уверенно воплощает программу модернизации оборудования 15 энергоблоков четырех украинских АЭС с августа 2019-го и рассчитанную на пять лет. На трех блоках ЗАЭС (№№ 2, 3, 4) уже эксплуатируются новые конденсаторы. Завершается изготовление конденсатора для энергоблока № 5. На 2023 год такие работы запланированы на энергоблоке № 6 ЗАЭС".



В.Субботин подчеркнул, что это важный контракт для турбостроителей, ведь он означает заказ на сумму в 0,5 миллиарда гривен и загрузку предприятия работой более чем на год. "Я очень благодарен "Энергоатому" за доверие", — добавил В.Субботин.



О.Дорошенко отметил: «Трудно переоценить значение этого соглашения. Работы по замене конденсаторов иметь как экономический эффект в виде выработки дополнительной электроэнергии, так и технический - повышение надежности эксплуатации энергоблоков».



Для Запорожской АЭС, состоящей из 6 энергоблоков мощностью по 1 000 МВт это будет пятый новый конденсатор из шести установленных на станции, который заменит "Турбоатом". Сейчас конденсаторы успешно работают на энергоблоках №№ 2, 3 и 4. Для блока № 5 "Турбоатом" завершает изготовление конденсатора и в мае - июне 2021 года оборудование будет полностью отгружено на станцию.



