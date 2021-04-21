Днепросталь-Энерго проведет аукцион по покупке электрической энергии

Компания "Днепросталь-Энерго" 23 апреля впервые проведёт аукцион по покупке электрической энергии на площадке Украинской энергетической биржи (УЭБ).



Согласно данным аукциона, размещенном на сайте УЭБ "Днепросталь-Энерго" хочет приобрести объемы электрической энергии на «дневные» часы (8:00 - 23:00) мощностью 20 МВт с периодом отпуска на май. Стартовая цена аукциона составляет 1 200 грн за МВт-час.



Как сообщает ExPro, месяц назад, 26 марта, "Днепросталь-Энерго" приобрела у "Укргидроэнерго" аналогичный продукт с периодом отпуска на апрель, по цене 1 400 гривен за МВт-час.



Компания "Днепросталь-Энерго" входит в группу "Интерпайп", принадлежащую бизнесмену Виктору Пинчуку.



