ДФС за I квартал демонтировала 151 незаконную АЗС и изъяла топлива на 516 млн грн, - Мельник

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видеоролик, где показан механизм функционирования рынка незаконного топлива и борьбы с ним.

Сообщается, что ГФС по итогам I квартала 2021 года демонтировала 151 незаконную АЗС, а также изъяла более 15 тыс тонн контрафактного моторного топлива общей стоимостью в 516 млн грн. По словам Вадима Мельника, этого удалось достичь благодаря аналитическим наработкам ГФС и взаимодействию с легальным бизнесом. При этом Мельник подчеркнул, что государству необходимо усовершенствовать учет топлива на всех стадиях - импорт, производство, реализация - для искоренения теневого рынка горюче-смазочных материалов.

“Сегодня наше внимание сфокусировано на рынке горюче-смазочных материалов. "Теневики" проявляют чудеса изобретательности, разрабатывая схемы обворовывания государства, а следовательно - и каждого из нас. На видео вы увидите то, как благодаря применению подобных "схем" государственный бюджет ежемесячно недополучает миллиарды гривен. Однако аналитические возможности службы позволяют нам выявлять любые теневые схемы на рынке топлива. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года, которые я приводил недавно. Представители легального бизнеса во время нашего общения неоднократно заявляли о своей готовности снизить цены на топливо. Но при условии, что с рынка исчезнут недобросовестные компании. Поэтому совместные усилия ГФС и бизнеса направлены на построение экономики, при которой бизнес зарабатывает, платит зарплаты и обогащает страну. В отличие от "теневиков", схема нашей работы проста: деньги должны вернуться в бюджет, злоумышленники - пойти на скамью подсудимых”, - отметил Мельник.