Аналитики Morgan Stanley рекомендуют покупать ВВП-варранты Украины на фоне недавнего падения их стоимости

По данным аналитиков, справедливая стоимость этих бумаг составляет не 102,4%, а около 145%.

Аналитики Morgan Stanley рекомендуют покупать ВВП-варранты Украины на фоне недавнего падения их стоимости
Фото: sinet.com.ua

Аналитики Morgan Stanley на фоне недавнего падения стоимости ВВП-варрантов Украины советуют покупать эти бумаги, поскольку их справедливая стоимость значительно выше, чем по котировкам на 20 апреля в 102,4%, и составляет около 145%.

Об этом говорится в отчете банка, пишет "Интерфакс-Украина".

По оценкам агентства, Украина осуществит первую выплату по этим бумагам, которые привязаны к росту экономики Украины, во втором квартале 2021 года.

По данным аналитиков, в зависимости от результатов роста экономики в этом и следующем годах, потенциал роста цены ВВП-варрантов Украины может быть до 30 пунктов.

В отчете также подчеркивается, что более привлекательными в течение последних недель стали и украинские еврооблигации, но геополитическая ситуация пока не позволяет определить по ним четкую позицию. А вот ОВГЗ сейчас менее привлекательны, чем еврооблигации, - их реальная доходность невысока и может снизиться еще больше.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью LB.ua сообщил, что Украина заплатит проценты по варрантам согласно графику. По условиям реструктуризации, выплаты в этом году должны составить около $40 млн.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 миллиарда и не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года - то есть между 2021-м и 2040 годами. Если прирост ВВП за год составит менее 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплаты по бумагам не будут осуществляться.

В августе 2020-го Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов.

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