Бывшего агронома НААН подозревают в присвоении минудобрений на 1,9 млн гривен

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Бывшего агронома НААН подозревают в присвоении минудобрений на 1,9 млн гривен
Фото: agrostory.com

Бывшему агроному одного из подразделений Национальной академии аграрных наук Украины сообщено о подозрении в присвоении вверенного ему имущества Академии в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

Следствие выяснило, что агроном-энтомолог получил в 2018 году минеральные удобрения общей стоимостью более 1,9 млн грн, однако в деятельности предприятия их не использовал, а фактически - присвоил.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ ДФС в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

За это преступление законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в конце ноября прошлого года правоохранители изобличили руководство Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды. Полицейские зафиксировали растрату земельных угодий, находившихся в ведении учреждений НААН Украины. За "крышевание" преступной деятельности руководство НААН получало неправомерное вознаграждение, в том числе элитный внедорожник.

В декабре Офис генпрокурора сообщил о подозрении в получении взятки президенту НААНУ.

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