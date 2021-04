Нацкомиссия допустила к обращению казначейские облигации США

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению на территории Украины казначейские облигации США и акции иностранных инвестфондов.

Фото: mind.ua

Какие бумаги допущены к обращению

казначейские облигации правительства США / US Treasury notes;

/ US Treasury notes; облигации SSB NO. 1 PLC;

акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;

акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

Сейчас в обращении на отечественном рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.

Предыстория

9 декабря 2020 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению на территории Украины акции ряда крупных мировых компаний.

К обращению были допущены акции Facebook Inc, Tesla Inc, Netflix Inc, Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices (крупный производитель микросхем и карт памяти).

6 апреля 2021 года НКЦБФР допустила к обращению евробонды Румынии с погашением в январе 2024 и текущей доходностью около 0,8%.

16 апреля украинская фондовая биржа ПФТС открыла торговлю акциями шести американских компаний: Microsoft Corporation (тикер — MSFT), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Visa Inc. (V), Tesla Inc. (TSLA), Netflix Inc. (NFLX), Facebook Inc (FB).