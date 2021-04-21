На ОВГЗ-аукционах Минфин привлек в госбюджет почти 4,6 миллиарда

Министерство финансов на аукционах сегодня, 20 апреля, привлекло в бюджет 4,59 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне. Об этом сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

На ОВГЗ-аукционах Минфин привлек в госбюджет почти 4,6 миллиарда
Фото: rbc.ua

Что предлагалось

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам вместо запланированных шести выпусков ОВГЗ в гривне 4 выпуска облигаций со сроками обращения 70 дней, 322, 581 и 2226 дней.

ОВГЗ со сроками обращения 763 и 1127 дней на аукцион не выставлялись.

Сколько привлекли

От размещения государственных ценных бумаг в госбюджет было привлечено 4,59 млрд грн с такой средневзвешенной доходностью:

  • 33,03 млн грн — под 8,50% с погашением 30.06.21;
  • 4,41 млрд грн — под 11,15% с погашением 09.03.22;
  • 2,59 млн грн — под 11,30% с погашением 23.11.22;
  • 151,51 млн — под 12,75% с погашением 26.05.27.

Под какие ставки доходности разместили

С учетом роста ставок доходности ОВГЗ на вторичном рынке средневзвешенные доходности на первичных аукционах выросли по 3-месячным ОВГЗ — на 73 б. п., годовым — на 40 б. п., 1,5-годовым — на 20 б. п., 6-годовым — на 25 б. п. Таким образом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,50%, годовых — 11,15%, 1,5-годовых — 11,30%, 6-годовых — 12,75%.

По всем выпускам ОВГЗ спрос был удовлетворен, кроме краткосрочных, которые Минфин ограничил лимитом в 500 тыс. шт.

Ранее

В течение апреля в бюджет было привлечено:

  • 6 апреля — 1,1 млрд грн;
  • 13 апреля — 1,59 млрд грн.

На мартовских аукционах в бюджет было привлечено 46,5 млрд грн.

В январе-феврале 2021 года Минфин привлек в госбюджет 61,9 млрд грн, $419 млн и 70 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

В 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд грн, $3,9 млрд и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

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