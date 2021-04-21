Johnson&Johnson увеличила прибыль на 7% и повысила выплаты акционерам

Чистая прибыль американской Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья, в первом квартале 2021 года выросла на 7% — до $6,20 млрд, или $2,32 в расчете на акцию, по сравнению с $5,80 млрд, или $2,17 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Finmarket.

Johnson&Johnson увеличила прибыль на 7% и повысила выплаты акционерам

Прибыль и выручка

Скорректированная прибыль составила $2,59 на акцию, увеличившись на 12,6% в годовом выражении. Выручка J&J повысилась на 7,9%, до $22,321 млрд с $20,691 млрд годом ранее.

Результаты оказались лучше ожиданий рынка. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $2,34 на акцию при выручке в $21,98 млрд.

Продажи потребительских товаров медицинского назначения сократились в первом квартале на 2,3%, до $3,54 млрд. В фармацевтическом подразделении зафиксирован рост на 9,6%, до $12,20 млрд. Подразделение, выпускающее медицинские устройства, увеличило продажи на 10,9%, до $6,58 млрд. Продажи вакцин против COVID-19 составили $100 млн.

Компания пересмотрела прогноз скорректированной прибыли на текущий год. Согласно новому прогнозу, прибыль составит $9,42,57 в расчете на акцию против прогнозировавшихся ранее $9,40?9,60 на акцию.

Дивиденды

Кроме того, J&J увеличила размер квартальных дивидендов на 5%, до $1,01 на акцию.

Котировки акций J&J снижаются в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 3,4%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 11,3% за этот период.

Напомним

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зарегистрировало вакцину J&J в феврале 2021 года. Результаты 3-й фазы клинических испытаний указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени на 66% после четырех недель с момента вакцинации.

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