Джек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властей

Китайская Ant Group, дочерняя компания Alibaba, изучает варианты продажи доли Джека Ма и его выход из управления компанией, именно этот шаг должен остановить притеснения компании со стороны китайских регуляторов, сообщает Reuters.

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Что известно о продаже доли

Пока неизвестен вариант продажи доли Ма, который рассматривает Ant Group. Компания надеялась, что ее получится продать действующим инвесторам или компании Alibaba без участия третьей стороны.

Однако китайские регуляторы дали понять, что он не сможет продать долю в Ant Group одной из близких к себе структур. Они настаивают на полном отстранении Джека Ма.

Еще один возможный вариант — передача доли китайском инвестору, связанному с государством. Но любое решение требует одобрения Пекина.

Во время переговоров в Ant Group объяснили, что выход Ма из бизнеса позволит завершить ряд проверок и расследований, которые начались после отмены IPO компании. Отстранение Ма позволит компании восстановить подготовку к выходу на биржу.

Представители Ant Group же утверждают, что продажа Джеком Ма его доли в Ant Group никогда и ни с кем не обсуждалась.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что финтех-компанию Джека Ма Ant Group заставят сотрудничать с крупнейшими китайскими банками, которые сам миллиардер когда сравнил с «ломбардами».

Острую реакцию в правительстве, в частности, вызвало выступление бизнесмена на конференции в Шанхае в октябре прошлого года. Тогда Джек Ма заявил, что регуляторы сдерживают развитие инноваций, а у крупнейших китайских банков — «менталитет ломбарда».

За два дня до ноябрьского IPO Ant биржи объявили, что соглашение откладывается. По словам собеседников FT, решение «подрезать крылья» компании было принято после того, как в ходе подготовки к размещению стали известны размер и масштабы кредитных операций самого сервиса.

«Регуляторов поразило то, что Ant Group будет иметь большую капитализацию, чем сами госбанки КНР », — рассказал китайский банкир, консультирующий правительство по вопросам финансовой политики.

Когда стало известно оценка Ant перед IPO (около $ 34 млрд), они, по словам источника, воскликнули: «Что? Эта штука [стоит] больше, чем JPMorgan?».

Аналитики подчеркивают, что 64% всего капитала первого уровня в Китае принадлежит 10 крупнейшим банкам страны. Поэтому Ant вынужден с ними сотрудничать, чтобы развивать кредитный бизнес.

Сейчас около 90% выданных кредитов относятся к платформам — Huabei и Jiebei, которые осуществляются за счет партнерства с сетью из 100 банков. Это в основном небольшие региональные кредиторы.