Джек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властей

Китайская Ant Group, дочерняя компания Alibaba, изучает варианты продажи доли Джека Ма и его выход из управления компанией, именно этот шаг должен остановить притеснения компании со стороны китайских регуляторов, сообщает Reuters.

Джек Ма может продать акции Ant Group. Причина — давление китайских властей
Фото: mind.ua

Что известно о продаже доли

Пока неизвестен вариант продажи доли Ма, который рассматривает Ant Group. Компания надеялась, что ее получится продать действующим инвесторам или компании Alibaba без участия третьей стороны.

Однако китайские регуляторы дали понять, что он не сможет продать долю в Ant Group одной из близких к себе структур. Они настаивают на полном отстранении Джека Ма.

Еще один возможный вариант — передача доли китайском инвестору, связанному с государством. Но любое решение требует одобрения Пекина.

Во время переговоров в Ant Group объяснили, что выход Ма из бизнеса позволит завершить ряд проверок и расследований, которые начались после отмены IPO компании. Отстранение Ма позволит компании восстановить подготовку к выходу на биржу.

Представители Ant Group же утверждают, что продажа Джеком Ма его доли в Ant Group никогда и ни с кем не обсуждалась.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что финтех-компанию Джека Ма Ant Group заставят сотрудничать с крупнейшими китайскими банками, которые сам миллиардер когда сравнил с «ломбардами».

Острую реакцию в правительстве, в частности, вызвало выступление бизнесмена на конференции в Шанхае в октябре прошлого года. Тогда Джек Ма заявил, что регуляторы сдерживают развитие инноваций, а у крупнейших китайских банков — «менталитет ломбарда».

За два дня до ноябрьского IPO Ant биржи объявили, что соглашение откладывается. По словам собеседников FT, решение «подрезать крылья» компании было принято после того, как в ходе подготовки к размещению стали известны размер и масштабы кредитных операций самого сервиса.

«Регуляторов поразило то, что Ant Group будет иметь большую капитализацию, чем сами госбанки КНР», — рассказал китайский банкир, консультирующий правительство по вопросам финансовой политики.

Когда стало известно оценка Ant перед IPO (около $ 34 млрд), они, по словам источника, воскликнули: «Что? Эта штука [стоит] больше, чем JPMorgan?».

Аналитики подчеркивают, что 64% всего капитала первого уровня в Китае принадлежит 10 крупнейшим банкам страны. Поэтому Ant вынужден с ними сотрудничать, чтобы развивать кредитный бизнес.

Сейчас около 90% выданных кредитов относятся к платформам — Huabei и Jiebei, которые осуществляются за счет партнерства с сетью из 100 банков. Это в основном небольшие региональные кредиторы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг ForbesСамые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородомЗапорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
В Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязненияВ Сербии китайскую Zijin Mining обязали принять срочные меры по снижению загрязнения
Блок рекламы


Похожие новости
Уруский предлагал Турции купить акции Мотор Сич – СМИУруский предлагал Турции купить акции Мотор Сич – СМИ
Фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионовФонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионов
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
Штраф Alibaba не помешал Джеку Ма разбогатеть на $2,3 миллиардаШтраф Alibaba не помешал Джеку Ма разбогатеть на $2,3 миллиарда
Зеленский может отдать Мотор Сич ТурцииЗеленский может отдать Мотор Сич Турции
Инвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of AmericaИнвесторы за пять месяцев вложили в акции больше, чем за 12 лет — Bank of America
Alibaba Джека Ма получила рекордный штраф за антимонопольные нарушенияAlibaba Джека Ма получила рекордный штраф за антимонопольные нарушения
Гренландия может отказаться от разработки крупнейшего месторождения редкоземельных металловГренландия может отказаться от разработки крупнейшего месторождения редкоземельных металлов
Правительство обнародовало постановление о том, кто может получить "карантинные" 8 тыс. грнПравительство обнародовало постановление о том, кто может получить "карантинные" 8 тыс. грн
Платежная система PayPal уже вскоре может быть доступна украинцам в полном объемеПлатежная система PayPal уже вскоре может быть доступна украинцам в полном объеме
Последние новости
Подгружаем последние новости