Фондовые торги в Японии завершились максимальным падением

Японский фондовый индекс Nikkei завершил торги вторника максимальным падением за месяц на фоне опасений, что власти могут вновь ввести локдаун в крупнейших городах Японии для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет РБК.

Фото: investory.news

Торги на бирже

В понедельник вырос лишь один из 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи и акции всего 16 компаний из 225, входящих в расчет индекса Nikkei.

Nikkei упал на 1,97%, до 29100,38 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,55%, до 1926,25 пункта. Для Nikkei падение стало наибольшим с 24 марта, а Topix показал худшую дневную динамику за четыре месяца.

Лидерами снижения стали бумаги Marui Group, Dentsu Group и Daikin Industries, подешевевшие на 5,82%, 4,46% и 4,28% соответственно. Подъем возглавили акции Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui OSK Lines и Oji Holdings, подорожавшие на 2,19%, 1,66% и 1,4% соответственно.

«Тревоги о новой волне вируса существуют не только в Японии, но и в других странах. Инвесторы становятся более осторожными в отношении открытия экономики, особенно с учетом того, что многие японские компании зависят от глобальной экономики», — сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Акции компании Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, подешевели на 2,17%, стоимость бумаг SoftBank снизилась на 1,84%.

Котировки компаний, связанных с полупроводниковой индустрией, опустились вслед за снижением акций их американских коллег накануне. Рыночная стоимость Tokyo Electron упала на 2,3%, Advantest — на 3,2%, Murata Manufacturing — на 1,58%.

Индекс Nikkei

Индекс Nikkei, также известный как Nikkei 225, является наиболее узнаваемым индексом фондового рынка Японии. В него входят 225 крупнейших компаний Японии, которые котируются на Токийской фондовой бирже. Индекс Nikkei считается важной мерой японского фондового рынка и показателей экономики Японии.

Компании, включенные в индекс Nikkei, включают Sony Corporation, Canon Inc., Nissan Motor Corporation, Mazda Motor Corporation и Panasonic Corporation. Индекс включает в себя компании из 36 различных отраслей.

В отличие от других индексов, акции которых упорядочены по рыночной капитализации, составляющие акции в индексе Nikkei перечислены по цене акций. Цены на акции выражены в японских иенах, а их компоненты пересматриваются один раз в год в сентябре.

Nikkei по сравнению с TOPIX

Другим важным индексом, который отслеживает Токийскую фондовую биржу, является Индекс цен на акции Токио, также известный как TOPIX. Как упоминалось ранее, индекс Nikkei ранжирует акции по цене и отслеживает 225 ведущих компаний, котирующихся на Токийской фондовой бирже.

В отличие от этого, TOPIX ранжирует акции по скорректированной рыночной капитализации в свободном обращении. TOPIX также отслеживает все отечественные компании, перечисленные в Первом разделе Токийской фондовой биржи.