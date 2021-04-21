Банки Уолл-стрит увидели в цифровых валютах угрозу финансовой системе

По данным CNBC, у американских банков есть еще несколько лет до внедрения цифрового доллара.

США

Американский центробанк, функции которого выполняет Федеральная резервная система (ФРС), запустил проект по разработке цифрового доллара вместе с Массачусетским технологическим институтом, но не спешит с решениями о его внедрении.

Цифровой доллар, пишет CNBC, будет напоминать такие криптовалюты, как биткоин и эфир, но будет и отличаться от них. Цифровая валюта ФРС будет функционировать скорее как бумажные доллары и иметь широкое признание. Она будет полностью регулироваться и подчиняться центральной власти.

Что в мире

Однако центробанки большинства стран мира — от Китая до Багамских островов — проявляют все больший интерес к цифровым деньгам как инструменту будущего без наличных денег.

Опрос, проведенный Банком международных расчетов в 2020 году, показал, что почти каждый центральный банк в мире, по крайней мере, проделал некоторую работу над новыми цифровыми валютами.

Около 60% работают над тестированием «доказательства концепции», хотя только 14% фактически запустили пилотную программу или находятся в стадии разработки цифровых денег.

Вместе с энтузиазмом по поводу возможного нового горизонта для финансовой системы пришло беспокойство по поводу правильности таких шагов. Сторонники цифровой валюты центробанков называют ряд их преимуществ.

В частности, это предоставление доступа к финансовой системе людям, которые находятся вне системы банков, и скорость платежей, которая значительно вырастет при переводах напрямую в цифровые кошельки.

На данный момент ближе всех к выпуску собственной цифровой валюты приблизился Китай . Пилотное тестирование цифрового юаня началось в стране еще в октябре 2020 года.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — е-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже внедрял пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простір».

В обращение был выпущен ограниченный объем электронной гривны — чуть более 5000 грн. Вся эмиссия е-гривны вошла в обращение наличных вне банков.