В I квартале объем розничной торговли в Украине вырос на 7,5%

В I квартале объем розничной торговли в Украине вырос на 7,5%

Оборот розничной торговли в Украине в марте 2021 года вырос на 11,8% по сравнению с февралем, а за три месяца года – на 7,5% против аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В годовом измерении объем оборота розничной торговли вырос на 13,1%.

Наибольшими темпами в январе-марте розничная торговля росла в Киевской (+14,6% против января-марта 2020 года), Черновицкой (+13,7%) и Винницкой (+12,5%) областях.

Во всех областях наблюдался прирост розничной торговли за этот период, но самым маленьким он был в Кировоградской (+0,2%), Харьковской (+0,8%) и Черкасской (+1,1%) областях.

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