На Закарпатье задержали контрабандистов, которые пытались переместить партию сигарет дроном

Беспилотник, сигареты и другие предметы изъяли.

Пограничники Чопского отряда в ночь на 20 апреля задержали малый летательный аппарат, которым контрабандисты планировали переместить партию сигарет в Словакию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В районе населенного пункта Сторожница Ужгородского района пограничники обнаружили двух человек, которые пытались запустить беспилотник с прикрепленными к нему табачными изделиями. Также неподалеку обнаружили пульт дистанционного управления беспилотником и ноутбук", - говорится в сообщении.

Позже был найден легковой автомобиль BMW, который стоял в кустах на расстоянии нескольких сотен метров от места обнаружения дрона.

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Беспилотник, сигареты и другие предметы изъяли. Мужчин, которые осуществляли запуск летательного аппарата, пригласили в районный отдел полиции для получения объяснений и составления административно-процессуальных документов.

Напомним, 19 апреля в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Харьков» пограничники обнаружили гражданина Турции, 1974 года рождения, который находился в международном розыске.