Нафтогаз наращивает добычу нефти в Египте

НАК «Нафтогаз» принимает активное участие в добыче нефти в Западной пустыне на территории Египта. В пресс-службе украинской компании сообщили о модернизации нефтедобычи и об увеличении выработки на 20 процентов.

НАК «Нафтогаз» увеличил добычу нефти на территории Египта

НАК «Нафтогаз Украины» и Egyptian General Petroleum Corporation создали совместную компанию-оператора Petrosannan Company, которая в начале апреля 2021 года провела работы по наращиванию объемов добычи нефти в Западной пустыне Арабской Республике Египет.

Суть проведенных мероприятий заключалась в осуществлении гидроразрыва пласта на нескольких пилотных скважинах. Благодаря этому удалось увеличить объемы добываемой нефти более чем на 600 баррелей в сутки.

В группе «Нафтогаз» рассчитывают, что интенсификация нефтедобычи в Египте позволит компании получить дополнительный доход в размере около 400 000 долларов США в месяц.

НАК «Нафтогаз» увеличил добычу нефти на территории Египта

«Мы планируем в дальнейшем использовать полученный опыт, в частности, по проведению гидроразрыва пласта, на других участках, которые эксплуатирует Группа Нафтогаз в Арабской Республике Египет», – рассказал первый замглавы НАК «Нафтогаз» Сергей Перелома.

Впервые метод гидроразрыва пласта осуществила американская компания Halliburton в 1947 году. В качестве жидкости используется сложный химический состав. Опасность данного метода добычи нефти и газа состоит в том, что ядовитая жидкость может попадать в подземные воды, отравлять все живое на больших территориях. На сегодняшний день использование метода гирдроразрыва пласта при добыче газа запрещено законом во Франции, в Болгарии, Нидерландах и на территории штата Вермонт и Нью-Йорк в США.


Шевченко Лилия, Тудей

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