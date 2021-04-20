Нафтогаз наращивает добычу нефти в Египте

НАК «Нафтогаз» принимает активное участие в добыче нефти в Западной пустыне на территории Египта. В пресс-службе украинской компании сообщили о модернизации нефтедобычи и об увеличении выработки на 20 процентов.

НАК «Нафтогаз Украины» и Egyptian General Petroleum Corporation создали совместную компанию-оператора Petrosannan Company, которая в начале апреля 2021 года провела работы по наращиванию объемов добычи нефти в Западной пустыне Арабской Республике Египет.

Суть проведенных мероприятий заключалась в осуществлении гидроразрыва пласта на нескольких пилотных скважинах. Благодаря этому удалось увеличить объемы добываемой нефти более чем на 600 баррелей в сутки.

В группе «Нафтогаз» рассчитывают, что интенсификация нефтедобычи в Египте позволит компании получить дополнительный доход в размере около 400 000 долларов США в месяц.

«Мы планируем в дальнейшем использовать полученный опыт, в частности, по проведению гидроразрыва пласта, на других участках, которые эксплуатирует Группа Нафтогаз в Арабской Республике Египет», – рассказал первый замглавы НАК «Нафтогаз» Сергей Перелома.