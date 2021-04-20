Какие банки нарушают и с трудом выполняют новый норматив НБУ

Новый норматив ликвидности — NSFR, введенный НБУ, нарушает Проминвестбанк. Это следует из ежемесячной отчетности, обнародованной НБУ по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Фото: minfin.com.ua

По состоянию на 1 апреля банки впервые отчитались по новому нормативу ликвидности — NSFR. Введение норматива проводится постепенно. Так, с 1 апреля банки должны придерживаться его значения на уровне 80% с увеличением нормативного значения в будущем до 100%.

Взяли с трудом

Менее 100% значение норматива NSFR — у 4 таких банков:

Земельный Капитал

Мегабанк

Глобус

Коминвестбанк.

В топ-10 c наименьшим значением норматива — несколько банков, специализирующихся на потребительском кредитовании: Идея Банк, А-Банк, Форвард Банк и Универсал Банк, на базе которого работает monobank.

Топ-10 банков с наименьшим значением норматива NSFR на 01.04.21, %

Проминвестбанк 29,45 Земельный Капитал 86,34 Мегабанк 95,28 Глобус 95,40 Коминвестбанк 97,82 Идея Банк 104,47 А-Банк 107,03 Банк Форвард 107,95 Универсал Банк 108,41 Украинский Капитал 112,78

Нарушители других нормативов

Норматив Н7 (кредитование в одни руки) нарушают три банка: Проминвестбанк (49,44%), Сбербанк (49,1%) и Индустриалбанк (49,44%) при максимально допустимом значении 25%.

Норматив Н9 (кредитование связанных лиц) нарушает Первый инвестиционный банк (44,1%) и Юнекс Банк (27,23%) при нормативном значении не более 25%.

По сравнению с предыдущим отчетом — Мегабанк и банк «Земельный Капитал» сумели войти в норматив.

Нормативы валютной позиции по-прежнему нарушают 4 банка: компанию государственным Приватбанку и Ощадбанку составляют Проминвестбанк и Индустриалбанк.

Злостный нарушитель

Проминвестбанк — главный нарушитель, который не соблюдает 4 норматива.

Недавно НБУ отказал в его покупке структурам Сергея Тигипко.