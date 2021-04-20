Какие банки нарушают и с трудом выполняют новый норматив НБУ
Новый норматив ликвидности — NSFR, введенный НБУ, нарушает Проминвестбанк. Это следует из ежемесячной отчетности, обнародованной НБУ по состоянию на 1 апреля 2021 года.
По состоянию на 1 апреля банки впервые отчитались по новому нормативу ликвидности — NSFR. Введение норматива проводится постепенно. Так, с 1 апреля банки должны придерживаться его значения на уровне 80% с увеличением нормативного значения в будущем до 100%.
Взяли с трудом
Менее 100% значение норматива NSFR — у 4 таких банков:
- Земельный Капитал
- Мегабанк
- Глобус
- Коминвестбанк.
В топ-10 c наименьшим значением норматива — несколько банков, специализирующихся на потребительском кредитовании: Идея Банк, А-Банк, Форвард Банк и Универсал Банк, на базе которого работает monobank.
Топ-10 банков с наименьшим значением норматива NSFR на 01.04.21, %
|
Проминвестбанк
|
29,45
|
Земельный Капитал
|
86,34
|
Мегабанк
|
95,28
|
Глобус
|
95,40
|
Коминвестбанк
|
97,82
|
Идея Банк
|
104,47
|
А-Банк
|
107,03
|
Банк Форвард
|
107,95
|
Универсал Банк
|
108,41
|
Украинский Капитал
|
112,78
Нарушители других нормативов
Норматив Н7 (кредитование в одни руки) нарушают три банка: Проминвестбанк (49,44%), Сбербанк (49,1%) и Индустриалбанк (49,44%) при максимально допустимом значении 25%.
Норматив Н9 (кредитование связанных лиц) нарушает Первый инвестиционный банк (44,1%) и Юнекс Банк (27,23%) при нормативном значении не более 25%.
По сравнению с предыдущим отчетом — Мегабанк и банк «Земельный Капитал» сумели войти в норматив.
Нормативы валютной позиции по-прежнему нарушают 4 банка: компанию государственным Приватбанку и Ощадбанку составляют Проминвестбанк и Индустриалбанк.
Злостный нарушитель
Проминвестбанк — главный нарушитель, который не соблюдает 4 норматива.
Недавно НБУ отказал в его покупке структурам Сергея Тигипко.