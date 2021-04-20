Какие банки нарушают и с трудом выполняют новый норматив НБУ

Новый норматив ликвидности — NSFR, введенный НБУ, нарушает Проминвестбанк. Это следует из ежемесячной отчетности, обнародованной НБУ по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Какие банки нарушают и с трудом выполняют новый норматив НБУ
Фото: minfin.com.ua

По состоянию на 1 апреля банки впервые отчитались по новому нормативу ликвидности — NSFR. Введение норматива проводится постепенно. Так, с 1 апреля банки должны придерживаться его значения на уровне 80% с увеличением нормативного значения в будущем до 100%.

Взяли с трудом

Менее 100% значение норматива NSFR — у 4 таких банков:

  • Земельный Капитал
  • Мегабанк
  • Глобус
  • Коминвестбанк.

В топ-10 c наименьшим значением норматива — несколько банков, специализирующихся на потребительском кредитовании: Идея Банк, А-Банк, Форвард Банк и Универсал Банк, на базе которого работает monobank.

Топ-10 банков с наименьшим значением норматива NSFR на 01.04.21, %

Проминвестбанк

29,45

Земельный Капитал

86,34

Мегабанк

95,28

Глобус

95,40

Коминвестбанк

97,82

Идея Банк

104,47

А-Банк

107,03

Банк Форвард

107,95

Универсал Банк

108,41

Украинский Капитал

112,78

Нарушители других нормативов

Норматив Н7 (кредитование в одни руки) нарушают три банка: Проминвестбанк (49,44%), Сбербанк (49,1%) и Индустриалбанк (49,44%) при максимально допустимом значении 25%.

Норматив Н9 (кредитование связанных лиц) нарушает Первый инвестиционный банк (44,1%) и Юнекс Банк (27,23%) при нормативном значении не более 25%.

По сравнению с предыдущим отчетом — Мегабанк и банк «Земельный Капитал» сумели войти в норматив.

Нормативы валютной позиции по-прежнему нарушают 4 банка: компанию государственным Приватбанку и Ощадбанку составляют Проминвестбанк и Индустриалбанк.

Злостный нарушитель

Проминвестбанк — главный нарушитель, который не соблюдает 4 норматива.

Недавно НБУ отказал в его покупке структурам Сергея Тигипко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг ForbesСамые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
В 2020 году через СЭП осуществлялось 91,4% всех платежей и переводов в пределах страныВ 2020 году через СЭП осуществлялось 91,4% всех платежей и переводов в пределах страны
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородомЗапорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
Блок рекламы


Похожие новости
Какие банки получат 10 миллиардов убытка от принудительной реструктуризации валютной ипотекиКакие банки получат 10 миллиардов убытка от принудительной реструктуризации валютной ипотеки
Биткоин установил новый рекорд стоимости — курс взлетел выше $63 тысяч
Швейцарские банки UBS и Credit Suisse могут объединиться — BloombergШвейцарские банки UBS и Credit Suisse могут объединиться — Bloomberg
Центробанки Украины и Швеции обсудили развитие цифровой валюты и полноценной финтех-экосистемыЦентробанки Украины и Швеции обсудили развитие цифровой валюты и полноценной финтех-экосистемы
ФОПы уже не могут скрыть от налоговой ничего: банки сообщают даже об их личных счетахФОПы уже не могут скрыть от налоговой ничего: банки сообщают даже об их личных счетах
НБУ: Банки выдали в феврале ипотеки почти на 458 миллионовНБУ: Банки выдали в феврале ипотеки почти на 458 миллионов
38% прироста портфеля ОВГЗ в феврале обеспечили банки Тигипко38% прироста портфеля ОВГЗ в феврале обеспечили банки Тигипко
Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone УкраинаБанкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина
Пенсионеров с сентября переведут из Укрпочты в банкиПенсионеров с сентября переведут из Укрпочты в банки
Primetals Technologies установила на меткомбинате HBIS Group Serbia новый кислородный конвертерPrimetals Technologies установила на меткомбинате HBIS Group Serbia новый кислородный конвертер
Последние новости
Подгружаем последние новости