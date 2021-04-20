Гендиректор GameStop вынужден уйти с должности. Сейчас компания ищет нового СЕО

Генеральный директор GameStop Джордж Шерман, который, как ожидается, будет вынужден уйти из компании, продал акции компании почти на $11,9 млн. Об этом пишет mind.ua со ссылкой на Bloomberg.

Фото: wikipedia.org

Что происходит

Как сообщается, Шерман продал 76?097 акций компании по цене $156,44 за единицу. Вырученные средства компания направила на выплату налогов, связанных с компенсациями.

Инвестор-активист Райан Коэн, новый председатель правления компании, возглавил реорганизацию GameStop. Компания сейчас ищет нового генерального директора вместо Шермана, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. На днях Шерман потерял около $98 млн в качестве компенсации за невыполнение целей компании.

Что предшествовало

В начале этого месяца GameStop решила продать собственные акции на $1 млрд впервые с момента разгона их стоимости участниками форума WallStreetBets на Reddit.

Напомним, что в начале 2021 года пользователи Reddit устроили скоординированную атаку на хедж-фонды, которые пытались заработать на падении цены бумаг GameStop и других компаний. Они начали массово скупать акции игрового ритейлера. В результате созданного ими искусственного дефицита бумаги выросли более чем на 880%.

Рыночная стоимость GameStop выросла с $1,4 млрд 11 января до $33,7 млрд на пике 28 января.

После назначения Райана Коэна в совет директоров акции компании начали дорожать, что подогревались пользователями Reddit и твитами Илона Маска.

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28 января цена акций компании достигла $483 — это примерно на 2500% больше, чем в начале месяца. После этого бумаги GameStop обвалились.

К середине февраля бумаги GameStop подешевели до $40,5 за штуку, однако затем снова перешли к росту и в марте достигли отметки $135 за акцию. Marketwatch связал новый рост котировок GameStop информации о предстоящих изменениях в совете директоров.