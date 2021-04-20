Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте упал почти в 2,5 раза

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте упал почти в 2,5 раза

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-марте 2021 года сократился почти в 2,5 раза – до 92 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (240 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины (АМПУ), передает отраслевое издание enkorr.

Лидером по объему импорта стал порт "Пивденный", хотя за три месяца поставки через него снизились в 2 раза – до 32,8 тыс. тонн против 57,7 тыс. тонн в январе-марте прошлого года.

Морские поставки через порт Одесса за отчетный период снизились почти на треть – до 30 тыс. тонн.

На третьем месте порт "Измаил" – 13,6 тыс. тонн, в прошлом году поставки в этот период не осуществлялись.

Также импорт нефтепродуктов осуществлялся через порты "Херсон" (10,14 тыс. тонн), "Бердянск" (3,7 тыс. тонн) и "Черноморск" (1,83 тыс. тонн).

Импорт нефтепродуктов в другие украинские порты в январе-марте текущего года не осуществлялся.

Как сообщаломь, по итогам 2020 год через морские порты на внутренний рынок поступило 866 тыс. тонн нефтепродуктов против 965 тыс. тонн годом ранее.

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.

МинПром по материалам enkorr

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