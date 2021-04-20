Суд приостановил отбор поставщика газа для ОПЗ

Суд приостановил отбор поставщика газа для ОПЗ

АО "Одесский припортовый завод" приостановило проведение отбора поставщика газа для переработки на давальческих условиях по решению суда.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 20 апреля ОПЗ по результатам электронного аукциона должен был принять решение об определении победителя процедуры отбора.

Однако 19 апреля в адрес ОПЗ поступило постановление Хозяйственного суда Одесской области об обеспечении иска ООО "Юнайтед Энерджи".

"Данным постановлением, в частности, запрещено АО "ОПЗ" "совершать любые действия в рамках проведения отбора по процедуре отбора, определения заказчика работ по переработке давальческого сырья", – сказано в сообщении.

ОПЗ отмечает, что принял необходимые меры для обжалования вышеупомянутого постановления.

"Но пока, во исполнение решения суда, АО "ОПЗ" вынужденно воздержаться от совершения каких-либо действий в рамках выполнения процедур отбора", – сказано в сообщении предприятия.

Как сообщалось, ранее "Одесский припортовый завод" перенес запланированный на прошлую пятницу электронный аукцион по отбору поставщика газа для переработки на давальческих условиях на 19 апреля. Причина такого решения не уточнялась.

Напомним, "Одесский припортовый завод" в прошлом году несколько раз переносил проведение конкурса по отбору поставщика газа на давальческих условиях. В это время периодически продлевался договор с нынешним поставщиком – ООО "Агро Газ Трейдинг".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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