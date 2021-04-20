Индия увеличила выплавку стали

В течение 2020-21 финансового года (апрель 2020 - март 2021) индийские металлургические предприятия выплавили 102,49 млн тонн стали и произвели 94,66 млн тонн готового проката



В годовом соотношении производство снизилось на 6,1% и 7,8% соответственно, сообщается в материалах Министерства металлургии Индии.



Потребление металлопроката за прошедший год составило 93,43 млн тонн - на 6,7% меньше, чем по итогам 2019-20 года. Экспорт готового проката из Индии составил 10,79 млн тонн - на 29,1% больше, чем в предыдущем финансовом году. Импорт снизился на 29,8%, до 4,75 млн тонн.



В марте 2021 года выплавка стали в Индии выросла на 19,3% в годовом сопоставлении и на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство готового проката выросло на 25,7% и 3,9% соответственно, его потребление увеличилось год к году на 40,6%, но к февралю сократилось на 5,7%.



За март экспорт и импорт выросли на 125,7% и 33,3% в годовом исчислении, к февралю - на 97,4% и 8,9% соответственно.



