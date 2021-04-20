Киевгорстрой анонсировал повышение цен на недвижимость

Холдинговая компания «Киевгорстрой» анонсировала повышение базовой стоимости квадратных метров в своих жилых комплексах.

Фото: lb.ua

Холдинговая компания «Киевгорстрой» анонсировала повышение базовой стоимости квадратных метров в своих жилых комплексах. Подорожание произойдет с 15 мая 2021. Об этом говорится в сообщении компании.

Покупатели, которые приобрели недвижимость на условиях рассрочки, могут внести средства за неуплаченные квадратные метры по текущей стоимости до 14 мая.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в нашем рейтинге недвижимости Киевгорстрой вырвался в лидеры. Но произошло это за счет непростого «наследства» Укрбуда, которую он взялся привести в порядок.

Рейтинг застройщиков Киева за 3 квартал 2020

Во втором полугодии прошлого года Киевгорстрой завершил работу над 2968 квартирами общей площадью почти 159 тыс. кв м. Из 4 сданных в эксплуатацию комплексов, три — Харьковский, Пектораль и Гармония — объекты, принятые от Укрбуда.