Из-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки руды

Из-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки руды

Власти бразильского города Итагуаи в штате Рио-де-Жанейро потребовали от компании Companhia Siderurgica Nacional (CSN) приостановить работу своих портовых терминалов из-за нарушений экологического законодательства.

Компанию, в частности обвиняют в том, что она незаконно сбрасывает в океан отходы обогащения железной руды, а ее экологическая лицензия истекла в 2012 г. CSN отвергает эти обвинения, но с 16 июня приостановила работу железорудного экспортного терминала в Итагуаи.

Металлургическая и горнодобывающая компания CSN является вторым по величине экспортером железной руды в Бразилии после Vale. Через терминал Tecar в порту Итагуаи она может отправлять за рубеж до 45 млн т ЖРС в год. Кроме того, через него компания получает коксующийся уголь для своих меткомбинатов.

Пока не сообщается, как долго будет продолжаться простой и какое влияние он окажет на состояние мирового рынка железной руды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг ForbesСамые успешные венчурные инвесторы мира — рейтинг Forbes
Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%Старт торгов на NASDAQ. Акции криптобиржи Сoinbase выросли на 70%
В 2020 году через СЭП осуществлялось 91,4% всех платежей и переводов в пределах страныВ 2020 году через СЭП осуществлялось 91,4% всех платежей и переводов в пределах страны
Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грнГосшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн
Запорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородомЗапорожсталь бесплатно обеспечивает больницы кислородом
Блок рекламы


Похожие новости
В Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедникаВ Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедника
Крупнейший банковский холдинг США потерял почти $1 миллиард из-за дефолта инвестфондаКрупнейший банковский холдинг США потерял почти $1 миллиард из-за дефолта инвестфонда
Приватизацию первой тюрьмы снова отложили из-за отсутствия заявокПриватизацию первой тюрьмы снова отложили из-за отсутствия заявок
Биткоин обвалился из-за ТурцииБиткоин обвалился из-за Турции
В Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверокВ Китае дорожает коксовый уголь из-за экологических проверок
НБУ поднял учетную ставку с 6,5% до 7,5% из-за ускорения инфляцииНБУ поднял учетную ставку с 6,5% до 7,5% из-за ускорения инфляции
На "Укрзализныце" проводят обыски из-за коррупции при закупкахНа "Укрзализныце" проводят обыски из-за коррупции при закупках
В Кремле допустили отключение РоSSии от Visa и MasterCard из-за санкцийВ Кремле допустили отключение РоSSии от Visa и MasterCard из-за санкций
Замглавы НБУ заявил, что в Украине не осталось проблемных банковЗамглавы НБУ заявил, что в Украине не осталось проблемных банков
Из-за низких запасов в Европе дорожает газИз-за низких запасов в Европе дорожает газ
Последние новости
Подгружаем последние новости