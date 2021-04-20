Из-за проблем с экологией в Бразилии остановили портовые терминалы для перевозки руды

Власти бразильского города Итагуаи в штате Рио-де-Жанейро потребовали от компании Companhia Siderurgica Nacional (CSN) приостановить работу своих портовых терминалов из-за нарушений экологического законодательства.



Компанию, в частности обвиняют в том, что она незаконно сбрасывает в океан отходы обогащения железной руды, а ее экологическая лицензия истекла в 2012 г. CSN отвергает эти обвинения, но с 16 июня приостановила работу железорудного экспортного терминала в Итагуаи.



Металлургическая и горнодобывающая компания CSN является вторым по величине экспортером железной руды в Бразилии после Vale. Через терминал Tecar в порту Итагуаи она может отправлять за рубеж до 45 млн т ЖРС в год. Кроме того, через него компания получает коксующийся уголь для своих меткомбинатов.



Пока не сообщается, как долго будет продолжаться простой и какое влияние он окажет на состояние мирового рынка железной руды.



