Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 24,4 млрд гривен вместо 33 млрд

Совет Национального банка 20 апреля провел заседание, на котором утвердил финансовую отчетность и смету за 2020 год.

Согласно решению, о котором сообщил в фейсбуке глава Совета НБУ Богдан Данилишин, Национальный банк решил перечислить в государственный бюджет 24,4 млрд гривен своей прибыли за 2020 год. В законе о государственном бюджете Национальный банк обязан перечислять в бюджет 33 млрд гривен.

Общая прибыль НБУ в 2020 году, согласно отчетности, составила 40,7 млрд гривен, но 16,3 млрд гривен решили направить на формирование общих резервов.

Напомним, что в 2020 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет 42,7 млрд гривен из своей прибыли за предыдущий год.