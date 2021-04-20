Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 24,4 млрд гривен вместо 33 млрд

Треть прибыли пойдет на формирование резервов собственного капитала НБУ.

Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 24,4 млрд гривен вместо 33 млрд
Фото: Максим Левин

Совет Национального банка 20 апреля провел заседание, на котором утвердил финансовую отчетность и смету за 2020 год.

Согласно решению, о котором сообщил в фейсбуке глава Совета НБУ Богдан Данилишин, Национальный банк решил перечислить в государственный бюджет 24,4 млрд гривен своей прибыли за 2020 год. В законе о государственном бюджете Национальный банк обязан перечислять в бюджет 33 млрд гривен.

Общая прибыль НБУ в 2020 году, согласно отчетности, составила 40,7 млрд гривен, но 16,3 млрд гривен решили направить на формирование общих резервов.

Напомним, что в 2020 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет 42,7 млрд гривен из своей прибыли за предыдущий год.

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