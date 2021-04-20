В Чили могут разрешить добычу руды возле пингвиньего заповедника

Чилийский трибунал по охране окружающей среды единогласно вынес решение, согласно которому местные экологические органы должны еще раз рассмотреть заявку чилийской частной компании Andes Iron на реализацию проекта Dominga по добыче медной и железной руды на севере страны.



В 2017 г. экологические органы заблокировали проект стоимостью около 2,5 млрд долл. на том основании, что рудник будет расположен слишком близко к пингвиньему заповеднику. Кроме того, за проектом стоял известный в стране бизнесмен Карлос Альберто Делано с крайне неоднозначной репутацией. В частности, его неоднократно уличали в подкупе политиков.



Нынешнее решение трибунала снимает хотя бы экологические претензии к проекту. В частности, компания будет получать всю воду из опреснительной установки, мощности которой будет достаточно и для снабжения близлежащего городка.



Руководство Andes Iron уже рассчитывает начать строительство во второй половине текущего года. Мощность рудника составит 150 тыс. т меди в концентрате и 12 млн т железной руды в год.



