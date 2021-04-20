ЕС продлила пошлины на сварные трубы из трех стран

ЕС продлила пошлины на сварные трубы из трех стран

Европейская комиссия уведомила о продлении антидемпинговых пошлин на некоторые виды сварных труб, изготовленных металлургическими предприятиями Белоруссии, Китая, РоSSии и ввозимых на таможенную территорию ЕС. Размер действующих пошлин - от 10,1% до 90,6%.

О начале повторного антидемпингового расследования было объявлено в январе 2020 года в связи с истечением срока действия прежней антидемпинговой меры. Под действие попадает металлопродукция диаметром до 168,3 мм, соответствующая кодам таможенной классификации CN ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 и ex 7306 30 77 (TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 и 7306 30 77 80).

Для китайских металлургов антидемпинговая пошлина составляет 90,6%, для белорусских - 38,1%. В отношении Северского трубного и Таганрогского металлургического заводов применяется пошлина размером 16,8%, Выксунского металлургического и Альметьевского трубного заводов - 10,1%, для остальных роSSийских производителей и экспортёров размер пошлины составляет 20,5%.


МинПром по материалам МеталлСервис

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