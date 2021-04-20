Украина сократила экспорт зерновых

Украина сократила экспорт зерновых

С начала 2020/2021 маркетингового года (МГ), который начался 1 июля 2020 года, по 16 апреля 2021 года Украина экспортировала 37 млн тонн зерна. Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

Как сообщается, экспортировано 14,7 млн тонн пшеницы, что на 3,7 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ, 17,6 млн тонн кукурузы - на 7,35 млн тонн меньше, 4,1 млн тонн ячменя (на 405 тыс. тонн меньше).

С начала 2019/2020 года по 16 апреля 2020 года было экспортировано 56,73 млн тонн зерна.



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