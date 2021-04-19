СБУ разоблачила контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения осложнений COVID-19

Продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии.

Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая контрабандой ввозила медицинские препараты неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные при свертывании крови при COVID-19.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области, изъято:

4,2 тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на общую сумму почти 6,5 млн грн;

66,2 тысячи долларов США и 65 тысяч гривен наличными;

и 65 тысяч гривен наличными; банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;

компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.