СБУ разоблачила контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения осложнений COVID-19
Продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии.
Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая контрабандой ввозила медицинские препараты неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные при свертывании крови при COVID-19.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.
Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.
Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.
Правоохранители провели обыски в Киеве и области, изъято:
- 4,2 тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на общую сумму почти 6,5 млн грн;
- 66,2 тысячи долларов США и 65 тысяч гривен наличными;
- банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;
- компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Напомним, в США двух граждан Украины осудили за контрабанду поддельных лекарств против рака и гепатита.