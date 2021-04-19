Ключевой фигурант дела "Оптимумспецдетали" пошел на сделку со следствием, но суд ее отклонил

Высший антикоррупционный суд отказался утвердить сделку о признании виновности одним из ключевых фигурантов дела ООО "Оптимумспецдеталь" Виталием Жуковым.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

По версии обвинения, Жуков руководил преступной деятельностью группы лиц, которая привела к уклонению от уплаты налогов на сумму 46,4 млн гривен. Эти деньги потом были отмыты путем совершения финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем. В схеме было задействовано более 30 компаний и 5 государственных предприятий из концерна "Укроборонпром".

Кроме того, Жуков будто бы дал взятку в размере почти 880 тысяч гривен должностному лицу одного из этих госпредприятий.

Его обвиняли по ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 209 (отмывание денег), ч.1 ст. 369 (дача взятки) УК Украины.

По сделке, Жуков должен был получить 5 лет условно с испытательным сроком на 1 год и обязательством возместить государству 4 млн гривен. Кроме того, он обязывался дать обличительные показания против сообщников.

Суд решил, что сделка не может быть согласована из-за несоответствия ее условий уголовному процессуальному и уголовному законам, а также интересам общества. ВАКС установил восемь несоответствий, начиная от прямого запрета заключать сделки о признании виновности с организатором особо тяжкого преступления и заканчивая исключительным цинизмом преступления, состоявшего в личном обогащении на оборонной сфере в условиях АТО.

Имя обвиняемого в сообщении не указано, но суд сообщил уникальный номер дела, в котором фигурирует Жуков.

Напомним, что в марте Жукова освободили от уголовной ответственности по делу, где его подозревали в предложении и даче взятки в размере 950 тыс. гривен.