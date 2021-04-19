Ключевой фигурант дела "Оптимумспецдетали" пошел на сделку со следствием, но суд ее отклонил
Жуков хотел отделаться условным сроком за уклонение от уплаты 46 млн гривен налогов.
Высший антикоррупционный суд отказался утвердить сделку о признании виновности одним из ключевых фигурантов дела ООО "Оптимумспецдеталь" Виталием Жуковым.
Об этом сообщается на сайте ВАКС.
По версии обвинения, Жуков руководил преступной деятельностью группы лиц, которая привела к уклонению от уплаты налогов на сумму 46,4 млн гривен. Эти деньги потом были отмыты путем совершения финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем. В схеме было задействовано более 30 компаний и 5 государственных предприятий из концерна "Укроборонпром".
Кроме того, Жуков будто бы дал взятку в размере почти 880 тысяч гривен должностному лицу одного из этих госпредприятий.
Его обвиняли по ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 27 ч.3 ст. 209 (отмывание денег), ч.1 ст. 369 (дача взятки) УК Украины.
По сделке, Жуков должен был получить 5 лет условно с испытательным сроком на 1 год и обязательством возместить государству 4 млн гривен. Кроме того, он обязывался дать обличительные показания против сообщников.
Суд решил, что сделка не может быть согласована из-за несоответствия ее условий уголовному процессуальному и уголовному законам, а также интересам общества. ВАКС установил восемь несоответствий, начиная от прямого запрета заключать сделки о признании виновности с организатором особо тяжкого преступления и заканчивая исключительным цинизмом преступления, состоявшего в личном обогащении на оборонной сфере в условиях АТО.
Имя обвиняемого в сообщении не указано, но суд сообщил уникальный номер дела, в котором фигурирует Жуков.
Напомним, что в марте Жукова освободили от уголовной ответственности по делу, где его подозревали в предложении и даче взятки в размере 950 тыс. гривен.