Какие банки получат 10 миллиардов убытка от принудительной реструктуризации валютной ипотеки

Наибольшим портфелем валютных кредитов физлицам и сформированных под него резервов располагает Альфа-Банк. Это следует из отчетности НБУ.

Цена вопроса

По данным ежемесячной отчетности НБУ в разрезе банков, на 1 марта текущего года работающий (не проблемный) портфель валютных кредитов «физикам» составил эквивалент около 4 млрд грн, то есть — почти $143 млн.

При этом резервы, сформированные под валютную составляющую, были порядка 25,6 млрд грн.

Альфа — лидер

Валютный портфель Альфа-Банка составляет эквивалент почти 2 млрд грн, то есть 50%. Резервы Альфа под валютные кредиты «физикам» — почти 8 млрд грн.

Альфа-Банк не был замечен в активном ипотечном кредитовании в 2005—2008 гг. в отличие от Укрсоцбанка (Юникредит Банка), поглощенного Альфа-Банком в недавнем прошлом.

Топ-10 банков по размеру резервов под валютные кредиты физлицам на 01.03.2021.

Место Банк Объем резервов, млн грн Объем портфеля, млн грн 1 Альфа-Банк 7,3 1?989,5 2 Приватбанк 6?809,8 285,5 3 Сбербанк 1?827,2 5,9 4 Укргазбанк 1?716,0 70,5 5 Ощадбанк 1?646,6 9,8 6 Универсал Банк 1?615,5 381,8 7 Укрэксимбанк 1?138,4 12,8 8 Укрсиббанк 1?083,5 431,5 9 ОТП Банк 868,8 209,2 10 Мегабанк 266,6 155,9

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Иностранцы

Среди других потенциальных пострадавших от реструктуризации — ОТП Банк и Укрсиббанк — банки с западным капиталом, активно кредитовавшие ипотеку в валюте. А также — Универсал Банк, который в период ипотечного бума принадлежал греческому Eurobank EFG.

Примечательно, что Райффайзен Банк Аваль, который активно кредитовал ипотеку, — вне Топ-10.

Госбанки

В то же время, в ипотечном перечне все четыре нынешних госбанка, у которых общеизвестные системные проблемы с расчисткой балансов от проблемной задолженности.

Оценка убытков НАБУ

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова оценила потенциальные убытки банков от конвертации и пересмотра ставок на условиях законов о защите валютных заемщиков более чем в 10 млрд грн.

Банковский лоббист раскритиковала принятые Верховной Радой законы №№?4475, 4398 и 4399 о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте.