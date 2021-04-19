Какие банки получат 10 миллиардов убытка от принудительной реструктуризации валютной ипотеки

Наибольшим портфелем валютных кредитов физлицам и сформированных под него резервов располагает Альфа-Банк. Это следует из отчетности НБУ.

Какие банки получат 10 миллиардов убытка от принудительной реструктуризации валютной ипотеки

Цена вопроса

По данным ежемесячной отчетности НБУ в разрезе банков, на 1 марта текущего года работающий (не проблемный) портфель валютных кредитов «физикам» составил эквивалент около 4 млрд грн, то есть — почти $143 млн.

При этом резервы, сформированные под валютную составляющую, были порядка 25,6 млрд грн.

Альфа — лидер

Валютный портфель Альфа-Банка составляет эквивалент почти 2 млрд грн, то есть 50%. Резервы Альфа под валютные кредиты «физикам» — почти 8 млрд грн.

Альфа-Банк не был замечен в активном ипотечном кредитовании в 2005—2008 гг. в отличие от Укрсоцбанка (Юникредит Банка), поглощенного Альфа-Банком в недавнем прошлом.

Топ-10 банков по размеру резервов под валютные кредиты физлицам на 01.03.2021.

Место

Банк

Объем резервов, млн грн

Объем портфеля, млн грн

1

Альфа-Банк

7,3

1?989,5

2

Приватбанк

6?809,8

285,5

3

Сбербанк

1?827,2

5,9

4

Укргазбанк

1?716,0

70,5

5

Ощадбанк

1?646,6

9,8

6

Универсал Банк

1?615,5

381,8

7

Укрэксимбанк

1?138,4

12,8

8

Укрсиббанк

1?083,5

431,5

9

ОТП Банк

868,8

209,2

10

Мегабанк

266,6

155,9

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ

Иностранцы

Среди других потенциальных пострадавших от реструктуризации — ОТП Банк и Укрсиббанк — банки с западным капиталом, активно кредитовавшие ипотеку в валюте. А также — Универсал Банк, который в период ипотечного бума принадлежал греческому Eurobank EFG.

Примечательно, что Райффайзен Банк Аваль, который активно кредитовал ипотеку, — вне Топ-10.

Госбанки

В то же время, в ипотечном перечне все четыре нынешних госбанка, у которых общеизвестные системные проблемы с расчисткой балансов от проблемной задолженности.

Оценка убытков НАБУ

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова оценила потенциальные убытки банков от конвертации и пересмотра ставок на условиях законов о защите валютных заемщиков более чем в 10 млрд грн.

Банковский лоббист раскритиковала принятые Верховной Радой законы №№?4475, 4398 и 4399 о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте.

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