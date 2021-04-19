Какие банки получат 10 миллиардов убытка от принудительной реструктуризации валютной ипотеки
Наибольшим портфелем валютных кредитов физлицам и сформированных под него резервов располагает Альфа-Банк. Это следует из отчетности НБУ.
Цена вопроса
По данным ежемесячной отчетности НБУ в разрезе банков, на 1 марта текущего года работающий (не проблемный) портфель валютных кредитов «физикам» составил эквивалент около 4 млрд грн, то есть — почти $143 млн.
При этом резервы, сформированные под валютную составляющую, были порядка 25,6 млрд грн.
Альфа — лидер
Валютный портфель Альфа-Банка составляет эквивалент почти 2 млрд грн, то есть 50%. Резервы Альфа под валютные кредиты «физикам» — почти 8 млрд грн.
Альфа-Банк не был замечен в активном ипотечном кредитовании в 2005—2008 гг. в отличие от Укрсоцбанка (Юникредит Банка), поглощенного Альфа-Банком в недавнем прошлом.
Топ-10 банков по размеру резервов под валютные кредиты физлицам на 01.03.2021.
|
Место
|
Банк
|
Объем резервов, млн грн
|
Объем портфеля, млн грн
|
1
|
Альфа-Банк
|
7,3
|
1?989,5
|
2
|
Приватбанк
|
6?809,8
|
285,5
|
3
|
Сбербанк
|
1?827,2
|
5,9
|
4
|
Укргазбанк
|
1?716,0
|
70,5
|
5
|
Ощадбанк
|
1?646,6
|
9,8
|
6
|
Универсал Банк
|
1?615,5
|
381,8
|
7
|
Укрэксимбанк
|
1?138,4
|
12,8
|
8
|
Укрсиббанк
|
1?083,5
|
431,5
|
9
|
ОТП Банк
|
868,8
|
209,2
|
10
|
Мегабанк
|
266,6
|
155,9
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ
Иностранцы
Среди других потенциальных пострадавших от реструктуризации — ОТП Банк и Укрсиббанк — банки с западным капиталом, активно кредитовавшие ипотеку в валюте. А также — Универсал Банк, который в период ипотечного бума принадлежал греческому Eurobank EFG.
Примечательно, что Райффайзен Банк Аваль, который активно кредитовал ипотеку, — вне Топ-10.
Госбанки
В то же время, в ипотечном перечне все четыре нынешних госбанка, у которых общеизвестные системные проблемы с расчисткой балансов от проблемной задолженности.
Оценка убытков НАБУ
Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова оценила потенциальные убытки банков от конвертации и пересмотра ставок на условиях законов о защите валютных заемщиков более чем в 10 млрд грн.
Банковский лоббист раскритиковала принятые Верховной Радой законы №№?4475, 4398 и 4399 о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте.