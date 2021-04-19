Токен Ripple подорожал на 20%

Курс криптовалюты Ripple составил $1,51133 в понедельник по данным индекса Investing.com Index, поднявшись на 20,05% в течение дня.

Фото: Financial Times

Курс криптовалюты Ripple составил $1,51133 в понедельник по данным индекса Investing.com Index, поднявшись на 20,05% в течение дня. Это был самый большой рост курса начиная с 13 апреля.

Капитализация

Движение вверх подняло рыночную капитализацию Ripple до $67,81686B, или 3,25% от всей капитализации рынка криптовалют.

На своих пиках, рыночная капитализация криптовалюты Ripple составляла $83,44071B.

Криптовалюта Ripple торговалась в дневном диапазоне от $1,36135 до $1,51159 в течение последних 24 часов.

Что происходит с курсом

За последние 7 дней криптовалюта Ripple показала рост оценки на gained-pct. Объем криптовалюты Ripple в течение последних 24 часов составлял $21,00164B или 8,02% от всего объема криптовалют. Криптовалюта торговалась в промежутке от $1,1619 до $1,9633 в течение последних 7 дней.

В данный момент криптовалюта Ripple показывает все еще ниже 54,06% от своих пиковых значений, составивших $3,29, которые были достигнуты 4 января 2018 г.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» курс Ripple по состоянию на 12.40 составляет $1,41.

Предыстория

28 декабря американская криптобиржа Coinbase перевела рынки XRP в режим «только для размещения лимитных заявок». С 19 января они полностью закрыты.

29 декабря о делистинге XRP объявил представитель приложения Crypto.com. Также об удалении XRP сообщила криптобиржа OKCoin. Она остановила торги и прием депозитов в активе 4 января. Биржа попросила пользователей, участвующих в маржинальной торговле на рынке XRP/USD, вернуть заемные средства до 3 января, иначе активные долговые позиции будут автоматически ликвидированы.

Помимо прочих об исключении XRP из своих биржевых продуктов (ETP) ранее объявил швейцарский управляющий криптовалютными активами 21Shares. Также компания рассматривает возможность удаления ETP «AXRP» на базе XRP, однако окончательное решение пока не принято.