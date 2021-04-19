В КП "Киевстройреконструкция" присвоили 4,8 миллиона грн, выделенных на укрепление склонов озера в Киеве

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии "Киевстройреконструкция". Организаторы подозреваются в нанесении ущерба бюджету более чем на 4,8 миллиона грн, информирует пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что один из чиновников этого предприятия заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Установлено, что подрядчик получил оговоренную договором сумму, однако не выполнил никаких работ и не провел закупок оборудования. Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение договора. Деньги были присвоены организаторами сделки.

Сейчас проведены следственные действия по месту жительства и работы подозреваемых в совершении преступления. Изъята документация, которая добавлена к материалам дела. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

По данным Киевской городской прокуратуры, между директором КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" и директором одного из юридических лиц был заключен договор подряда по проведению противооползневых работ на склоне озера Глинка в районе переулка Академика Филатова в Печерском районе столицы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Так, согласно условиям договора, подрядчик должен был, помимо прочего, осуществить строительство насосной станции и железобетонных свай, которые указаны в подписанных сторонами актах выполненных работ", - говорится в сообщении.

Однако следствием установлено, что вышеуказанные работы не выполнены, а перечисленные КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" средства безосновательно присвоены частным предприятием.

"Сумма документально подтвержденных убытков вследствие уголовного преступления составляет 4,8 млн грн", - отметили в прокуратуре.

Ранее в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами регионального филиала "Укрзализныци". Они нелегально продавали билеты и ежемесячно присваивали 1,5 миллиона грн.