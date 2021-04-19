Prozorro оценило годовой эффект от снижения порога для закупок в 2,9 млрд гривен

Решение проводить аукционы от 50 тыс. гривен сэкономило государству значительную сумму.

Prozorro оценило годовой эффект от снижения порога для закупок в 2,9 млрд гривен
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Государственное предприятие "Прозорро" посчитало, что снижение порога для обязательных закупок в Prozorro сэкономило государству 2,9 млрд гривен за первый год действия этой нормы.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

До апреля 2020 года заказчики могли напрямую заключать контракты с поставщиками на сумму до 200 тыс. грн (для закупок товаров и услуг) и 1,5 млн грн (для работ). Для предприятий-монополистов эта сумма была еще выше: 1 млн грн для товаров и услуг и 5 млн грн для работ.

Новая редакция закона, вступившего в силу, обязала проводить конкурентные аукционы уже от 50 тыс. грн.

"Благодаря конкуренции поставщиков на этих торгах государственные и коммунальные органы власти и предприятия смогли сэкономить почти 3 млрд грн от запланированного бюджета", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Верховной Раде эти изменения в закон о государственных закупках назвали "второй закупочной революцией".

Закон о государственных закупках, который обязал проводить их через систему ProZorro, приняли в 2016 году.

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