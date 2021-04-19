Биткоин опустился до минимума почти за месяц

Биткоин резко подешевел в воскресенье, следует из данных основных криптовалютных бирж. По статистике CoinMarketCap, биткоин опускался до минимума за день в $50 931,30. Меньше в последний раз было 25 марта.

Как утверждает Coindesk, биткоин 18 апреля дешевел до $52 148,98, что стало наименьшим значением после 26 марта.