Биткоин опустился до минимума почти за месяц
Биткоин в воскресенье обвалился примерно на 15% и опустился до минимального уровня с конца марта — до $51 000.
Биткоин в воскресенье, 18 апреля, обвалился примерно на 15% и опустился до минимального уровня с конца марта — до $51. Ранее криптовалюта обновила рекорд, достигнув почти $65 000. Об этом пишет Forbes.
Что произошло
Биткоин резко подешевел в воскресенье, следует из данных основных криптовалютных бирж. По статистике CoinMarketCap, биткоин опускался до минимума за день в $50 931,30. Меньше в последний раз было 25 марта.
Как
Позже криптовалюта отыграла лишь часть потерь. По данным CoinMarketCap, он стоил около $55 000, что означает падение на 12%. CoinDesk оценивал темпы снижения биткоина к полудню воскресенья примерно в 11%.
По данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на утро 19 апреля стоимость биткоина составляет $57 040,00.
Предыстория
Ранее Bloomberg
К ралли биткоина привело его более широкое принятие финансовыми рынками и институциональными инвесторами.
За день до листинга крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase на Nasdaq биткоин достиг рекордной отметки в $62 741. Эфириум также вырос до максимальной отметки — $2205 за монету.
Однако на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции 16 апреля биткоин начал резко снижаться. Котировки криптовалюты падали до $61 тыс.