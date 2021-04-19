Биткоин опустился до минимума почти за месяц

Биткоин в воскресенье обвалился примерно на 15% и опустился до минимального уровня с конца марта — до $51 000.

Биткоин опустился до минимума почти за месяц

Биткоин в воскресенье, 18 апреля, обвалился примерно на 15% и опустился до минимального уровня с конца марта — до $51. Ранее криптовалюта обновила рекорд, достигнув почти $65 000. Об этом пишет Forbes.

Что произошло

Биткоин резко подешевел в воскресенье, следует из данных основных криптовалютных бирж. По статистике CoinMarketCap, биткоин опускался до минимума за день в $50 931,30. Меньше в последний раз было 25 марта.

Как утверждает Coindesk, биткоин 18 апреля дешевел до $52 148,98, что стало наименьшим значением после 26 марта.

Позже криптовалюта отыграла лишь часть потерь. По данным CoinMarketCap, он стоил около $55 000, что означает падение на 12%. CoinDesk оценивал темпы снижения биткоина к полудню воскресенья примерно в 11%.

По данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на утро 19 апреля стоимость биткоина составляет $57 040,00.

Предыстория

Ранее Bloomberg написал, что биткоин в ходе торгов в субботу-воскресенье опускался на 15%. Агентство заявило, что это самое сильное снижение криптовалюты за более чем семь недель.

К ралли биткоина привело его более широкое принятие финансовыми рынками и институциональными инвесторами.

За день до листинга крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase на Nasdaq биткоин достиг рекордной отметки в $62 741. Эфириум также вырос до максимальной отметки — $2205 за монету.

Однако на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции 16 апреля биткоин начал резко снижаться. Котировки криптовалюты падали до $61 тыс.

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