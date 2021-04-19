Минфин готовит налоговые изменения для "хитро сделанных", - Марченко

Марченко уточнил, что изменения коснутся уклонения от уплаты налогов.

Минфин готовит налоговые изменения для "хитро сделанных", - Марченко
Фото: Макс Требухов

Министерство финансов готовит пакет изменений в Налоговый кодекс Украины.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Он не уточнил, какие именно изменения планируется внести в документ, отметив, что они будут касаться уклонения от уплаты налогов.

"Мы готовим пакет изменений в Налоговый кодекс. В ближайшее время будем подавать. Я не буду пока раскрывать детали, но мы хотим сделать так, чтобы те, кто был «очень хитро сделан», платили налоги в нашей стране ... Все, кто уклонялся от уплаты налогов по Налоговому кодексу. Мы залатаем пробелы, которые были созданы за последние годы", - сказал Марченко.

Напомним, в мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических нестыковок в налоговом законодательстве".

16 января 2020 года парламент принял этот законопроект во втором чтении и в целом. В Совете предпринимателей при Кабмине назвали законопроект №1210 "налоговым террором". Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в частности, Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие. В частности, в Федерации работодателей считают, что законопроект №1210 - угроза для развития бизнеса.

Эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивает фискальное давление на предпринимателей и может негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.

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