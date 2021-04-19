Крупнейший банковский холдинг США потерял почти $1 миллиард из-за дефолта инвестфонда

Крупный банковский холдинг Morgan Stanley получит $911 млн убытка из-за краха американского инвестфонда Archegos Capital. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший банковский холдинг США потерял почти $1 миллиард из-за дефолта инвестфонда
Фото: businesslive.co.za

Что произошло

Инвестфонд Archegos Capital владел акциями ряда крупных компаний. В частности, он покупала их за деньги кредиторов. Крупнейшим из кредиторов был Morgan Stanley. Когда акции одной компании из портфеля Archegos упали, Archegos не смог выполнить требования кредиторов о внесении залога. Тогда Archegos объявила дефолт, а кредиторы начали быстро продавать связанные с ней акции.

Как сообщает liga.net, сначала Morgan Stanley потерял $644 млн от продажи акций, связанных с Archegos. Дополнительно торговые потери составили $267 млн, когда банк решил «снизить риски».

Решение о продаже акций, связанных с Archegos, гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман считает необходимым, а ущерб в $911 млн — «правильно потраченными деньгами».

Кто еще пострадал

Morgan Stanley избавился от акций, связанных с Archegos, достаточно быстро и избежал еще больших потерь. Потери других кредиторов Archegos оказались гораздо большими: швейцарский банк Credit Suisse потерял $4,7 млрд из-за дефолта фонда, японский Nomura сообщил о потере $2 млрд.

Однако ситуация с Archegos будет иметь регуляторные последствия, отмечает Reuters. Банковский комитет Сената США исследует инцидент, чтобы понять, почему некоторые банки оказались так уязвимы из-за одного клиента.

Контекст

Вместе с тем на фоне бума в области заключения сделок прибыль Morgan Stanley на 150% превзошла ожидания по итогам I квартала этого года. Чистая прибыль компании составила $3,98 млрд. Оборот компании вырос на 61%, до $15,72 млрд.

«По большому счету это не финансовое событие, но оно, скорее всего, вызовет опасения», — заявил аналитик Oppenheimer Крис Котовски.

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