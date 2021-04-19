Украинский сервис доставки Rocket запустили в Нидерландах

Сервис доставки готовой еды из ресторанов Rocket с 15 апреля 2021 года запустили в Амстердаме – столице Нидерландов.

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Сервис доставки готовой еды из ресторанов Rocket с 15 апреля 2021 года запустили в Амстердаме — столице Нидерландов. Об этом пишет The Village .

Что известно

Как пишет издание, также в Амстердаме компания открыла офис, который будет работать с новыми рынками.

В конце 2020 года Rocket впервые вышла на иностранный рынок, запустив сервис доставки в Никосии — столице Кипра. Тогда же компания сменила название с Raketa на Rocket.

Начать работу в Нидерландах Rocket планировала в марте. В целом сервис собирается покрыть 10 стран в 2021 году.

Сервис доставки Rocket

Украинский сервис доставки Rocket был запущен в марте 2018 года в Днепре. С ноября 2019-го начал работу в Киеве . Сейчас сервис доступен в 28 городах Украины. Среди партнеров — McDonalds, KFC, «Пузата Хата» и др.

Весной компания смогла привлечь инвестиции от фонда BeeVenture. В октябре приложение Rocket попало в топ-10 самых популярных приложений в Европе в категории «Еда и напитки» в третьем квартале 2020 года, сообщила аналитическая компания Sensor Tower.