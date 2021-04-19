США назвали Тайвань валютным манипулятором

Министерство финансов США включило Тайвань в список валютных манипуляторов, заявив, что центральный банк страны продолжает активные интервенции на валютном рынке. Об этом сообщает « Интерфакс-Украина » .

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Кто еще в списке

В списке также остаются Швейцария и Вьетнам, которые были добавлены в него три месяца назад.

«Министерство финансов постоянно работает над противодействием попыток иностранных экономик искусственно манипулировать стоимостью своих нацвалют, что ставит американских рабочих в несправедливое, невыгодное положение», — заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

Отнесение стран к категории валютных манипуляторов во многом является символическим шагом. Закон США требует, чтобы Минфин начал двусторонние консультации с такими государствами, но не накладывает немедленных штрафов.

«Под наблюдением»

Кроме того, Минфин сохранил в списке стран «под наблюдением» (к ним у США также есть претензии в связи с их валютной и торговой политикой) Китай , Японию, Южную Корею, Германию, Италию, Индию, Сингапур, Малайзию и Таиланд, а также добавил в него еще две страны — Ирландию и Мексику.

Напомним