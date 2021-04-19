АМКУ открыл дело против Приватбанка и Ощадбанка за монополизм на рынке эквайринга

Антимонопольный комитет 15 апреля начал дела против государственных Приватбанка и Ощадбанка за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг эквайринга.

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Антимонопольный комитет 15 апреля открыл дела против государственных Приватбанка и Ощадбанка за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг эквайринга. Об этом говорится в сообщении комитета.

В ходе исследования рынка эквайринговых услуг, в частности в части установления размера одной из составляющих этих услуг — ставки интерчейндж, АМКУ выявил несоответствие действий определенных участников рынка законодательству о защите экономической конкуренции путем установления завышенной комиссии за услуги эквайринга.

АМКУ напоминает, что для всех банков размер интерчейндж одинаковый, но отличается по типу карты, виду деятельности торговца и тому подобное. Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.

Если банк-эмитент и банк-эквайер — один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать к тарифу по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчейндж.

В то же время Ощадбанк и Приватбанк могут предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.

АМКУ считает, что такое положение Приватбанка и Ощада имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) на рынке услуг эквайринга. Окончательное определение положения ответчиков по делам — единоличной или коллективной монополии — АМКУ определит в ходе соответствующего расследования.

Сейчас уже известно, что Приватбанк и Ощадбанк устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж. То есть при отсутствии необходимости платить интерчейндж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги.

Указанное имело следствием установления завышенных тарифов за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения.

Такие действия субъектов, имеющих структурные признаки монопольного (доминирующего) положения были расценены АМКУ как возможное нарушение конкурентного законодательства. Окончательные выводы — впереди.

Комментарий Приватбанка

«Приватбанк предоставляет услуги своим клиентам исключительно в рамках правового поля и нормативных требований, в том числе, и по стоимости своих услуг», — говорится в заявлении банка.

Как отмечет пресс-служба, рынок безналичных платежей в Украине является высоко конкурентным, на нем представлено большинство банковских учреждений и торговые предприятия могут выбирать услуги эквайринга, исходя не только из стоимости услуги, но и множества других факторов — качества обслуживания, уровня сервиса и поддержки.

«На сегодняшний день банк не получал никаких документов от Антимонопольного комитета Украины о начале рассмотрения дела по услугам эквайринга. Банк уверен в своей правовой позиции и принимает все необходимые меры для защиты своих прав и интересов», — подытожили в пресс-службе банка.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Антимонопольный комитет раскритиковал идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейндж.

Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Депутаты инициировали снижение комиссии за услуги банка-эквайера — с 1,6% до 0,5?1,4%, и комиссии интерчейндж для банка-эмитента — до 0,3?0,9%.

2 апреля 2021 три банка, которые работают в сфере эквайринга — Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль обратились в парламент, НБУ, Кабмин и к бизнесу с совместным заявлением. Банки заявляют, что снизят комиссию интерчейндж до 2023 года.