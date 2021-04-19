Госшахты в прошлом году получили убыток в 2,84 млрд грн

Суммарный объем чистых убытков государственных шахт за 2020 год остался на уровне 2019 года и составляет 2,84 млрд грн, свидетельствуют данные Министерства энергетики



Добыча угля государственными предприятиями сократилась на 19,5% - до 2,8 млн тонн.



За 2020 год все государственные шахты получили убыток, в частности, наибольший убыток, более 1 млрд грн, получило предприятие «Лисичанскуголь».



Больше всего угля в 2020 году добыла государственная компания "Львовуголь" - 1,2 млн тонн, что составляет 43% от общей добычи.



Увеличили свою добычу за 2020 год только три компании – "Мирноградуголь", "Первомайскуголь" и "Селидовуголь".