Tenaris возобновит выпуск труб в Пенсильвании

Зарегистрированная в Люксембурге компания Tenaris сообщила о намерении вернуть в строй производственный комплекс по выпуску бесшовных труб нефтегазового сортамента в американском штате Пенсильвания.



Мини-завод Koppel мощностью 540 тыс. т в год, выпускающий трубную заготовку, и трубный завод Ambridge, способный производить до 450 тыс. т бесшовных труб в год, были остановлены в конце марта 2020 г. из-за падения спроса и цен на трубы нефтегазового сортамента в США , спровоцированного локдаунами и эпидемией коронавируса.



Как теперь заявляет компания, спрос на трубы восстанавливается благодаря увеличению объемов бурения, а цены находятся на наивысшей отметке с сентября 2018 г. Поэтому возвращение предприятий в строй вполне оправдано.



Во время простоя на заводе Koppel была проведена модернизация МНЛЗ стоимостью около $15 млн. Проект включал расширение сортамента трубной заготовки, обновление кранового хозяйства и установку новой системы управления.



Как сообщает Tenaris, работы будут закончены в мае, что позволит снова запустить предприятие в июне. Трубный завод Ambridge возобновит функционирование в конце лета.



