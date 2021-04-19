Малогабаритная однокомнатная квартира в Киеве: за сколько времени можно накопить на такое жилье

Несмотря на легенды, которые слагают о стоимости киевского жилья, и которые не беспочвенны, жилье в столице могут купить не только бизнесмены, политики и ведущие IT-шники. Малогабаритная однокомнатная квартира вполне доступна по цене и людям более скромного достатка, и на нее не придется копить полжизни.

Так, на столичном рынке недвижимости можно встретить предложения и по цене дешевле 300 тысяч гривен. За такие деньги предлагают малогабаритные однокомнатные квартиры. Площадь таких смарт-квартир обычно не превышает 30 квадратных метров, и расположены они, конечно, ближе к окраинам города. Ибо в центре столицы даже такое скромное жилище идет за гораздо большую цену.

Однако специалисты рынка недвижимости советуют покупателям, прежде чем выкладывать деньги за такое дешевое жилье, внимательно изучить, все ли документы есть на такую однокомнатную квартиру. Вполне вероятно, что застройщик заморозил строительство, и квартира попросту еще не сдана.

А бывает, что под такую квартирку хозяева переделали нежилое помещение. Выглядит она уютненько. А вот квартирного статуса не имеет и вряд ли когда-нибудь его получит. В общем, у малогабаритной однокомнатной квартиры, которую хозяева готовы продать дешевле 300 тысяч гривен, могут быть серьезные проблемы с документами.

Реальные цены за малогабаритные однокомнатные квартиры на окраине Киева стартуют от 450 тысяч гривен. Но даже и при такой цене, если, например, в семье из двух человек оба получают среднюю (по киевским меркам) зарплату, то они вполне могут за два года накопить себе на такое жилище.

К тому же, как говорят эксперты, в Киеве есть фирмы-застройщики, которые готовы идти навстречу покупателю с невысоким достатком. Они согласны на стартовый взнос в размере 20-50% стоимости квартиры и затем на ежемесячные взносы по мере строительства дома.

Напомним, в столице растет спрос и на аренду малогабаритных однокомнатных квартир. Многим квартиросъемщикам аренда большего жилища стала не по карману. Поэтому они предпочитают снимать маленькое жилье. Аренда такой квартиры может стоить не более 3500 гривен.