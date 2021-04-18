Завтра начнется прием заявок на получение "карантинных" 8 тыс. грн

Запросы можно подать через портал или приложение "Дія".

С понедельника, 19 марта, начнется прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства для предпринимателей и наемных работников в "красных" зонах.

Об этом напомнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Они смогут подать запрос через портал или приложение "Дія".

"Поэтому призываю украинцев в областях с красным уровнем эпидопасности присылать заявки на получение помощи. Надеюсь, что местные власти тоже подставят плечо поддержки и увеличат выплаты людям в пределах своих регионов", - добавил он.

Напомним, 9 апреля вступил в силу Закон "Об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, принятый Верховной Радой 30 марта.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантинных ограничениях в "красных" зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированной помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

На прошлой неделе Кабинет министров Украины обнародовал постановление о том, может получить "карантинные" 8 тыс. грн.