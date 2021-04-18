На Запорожской АЭС ремонтируют энергоблок № 6

Сейчас работают три энергоблока станции.

В воскресенье, 18 апреля, энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в плановый капитальный ремонт.

Об этом сообщила пресс-служба станции.

Сейчас работают три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 930 МВт.

"На энергоблоке №1 идут 86-е сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №3 - 34-е сутки планового среднего ремонта", - говорится в сообщении.

Радиационный фон в районе расположения станции и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг радиусом 2,5 км) соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция Европы с установленной мощностью 6 000 МВт. На станции эксплуатируют 6 энергоблоков типа ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в 1984 году, а последний - в 1995 году. То есть, последние 25 лет станция не работала на полную мощность.