Арахамия потерял биткоины на 25 миллионов долларов

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о том, как потерял 400 биткоинов. На пике стоимости биткоина, которая превысила 63 тысячи долларов, он стал бы обладателем 25 миллионов долларов.

Давид Арахамия поделился, как это произошло. В его электронном кошельке хранилось 400 биткоинов. Тогда еще стоимость их была невелика. И на то время пароль доступа в кошелек с биткоинами составлял всего одно кодовое слово. Арахамия хранил его на жестком диске.

Однако в один, далеко не прекрасный день, он случайно стер это слово, и теперь биткоины в его кошельке по-прежнему есть, однако доступа к ним ни у самого хозяина, ни у кого-либо другого, нет. Четыреста биткоинов оказались навсегда запертыми в электронных "недрах".

"Я на диске стер расшифрованный раздел диска... Сейчас это страшная сумма окажется. Я уже даже не хочу об этом думать, потому что выглядит очень плохо", - признался Арахамия с немного нервным смешком.

Если учесть, что на днях биткоин перепрыгнул отметку в 63 тысячи долларов, то на сегодня Давид Арахамия мог бы быть обладателем несметного богатства стоимостью примерно в 25 миллионов долларов. А в гривнах это составило бы около 700 миллионов.

Как заметили в комментарии к этом видео, размещенному в Telegram, "так звучит боль".