Арахамия потерял биткоины на 25 миллионов долларов

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о том, как потерял 400 биткоинов. На пике стоимости биткоина, которая превысила 63 тысячи долларов, он стал бы обладателем 25 миллионов долларов.

Арахамия потерял биткоины на 25 миллионов долларов

Давид Арахамия поделился, как это произошло. В его электронном кошельке хранилось 400 биткоинов. Тогда еще стоимость их была невелика. И на то время пароль доступа в кошелек с биткоинами составлял всего одно кодовое слово. Арахамия хранил его на жестком диске.

Однако в один, далеко не прекрасный день, он случайно стер это слово, и теперь биткоины в его кошельке по-прежнему есть, однако доступа к ним ни у самого хозяина, ни у кого-либо другого, нет. Четыреста биткоинов оказались навсегда запертыми в электронных "недрах".

Арахамия потерял биткоины на 25 миллионов долларов

"Я на диске стер расшифрованный раздел диска... Сейчас это страшная сумма окажется. Я уже даже не хочу об этом думать, потому что выглядит очень плохо", - признался Арахамия с немного нервным смешком.

Если учесть, что на днях биткоин перепрыгнул отметку в 63 тысячи долларов, то на сегодня Давид Арахамия мог бы быть обладателем несметного богатства стоимостью примерно в 25 миллионов долларов. А в гривнах это составило бы около 700 миллионов.

Как заметили в комментарии к этом видео, размещенному в Telegram, "так звучит боль".


Марченко Любов, Тудей

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