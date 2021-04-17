Приватизацию первой тюрьмы снова отложили из-за отсутствия заявок

Новая попытка - в мае.

Приватизацию первой тюрьмы снова отложили из-за отсутствия заявок

Фонд государственного имущества перенес на май приватизацию Ирпенского исправительного центра (№132) в поселке Коцюбинское.

Аукцион, на котором впервые в Украине должны были продать бывшую тюрьму, должен быть состояться 16 апреля, но сорвался из-за отсутствия заявок.

Следующую попытку продать бывший исправительный центр назначили на 16 мая, сообщается на сайте "Prozorro.Продажи". Стоимость объекта остается неизменной - 110 млн гривен.

Ирпенский исправительный центр №132, который прекратил работу в августе 2019 года, имеет 8,3 га земельных участков в поселке, который является анклавом Киевской области внутри Киева. Объект находится всего в шести километрах от ближайшей станции Киевского метрополитена. Много лет обсуждался вопрос присоединения поселка к столице, но Верховная Рада в 2020 году решила иначе и отнесла его к Бучанскому району.

Фото: Фонд государственного имущества Украины
Всего в рамках приватизации тюрем планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии и не использующихся по назначению.

Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, государству невыгодно, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно.

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