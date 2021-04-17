Пенсия с 1 сентября для сельских жителей станет труднодоступной

С 1 сентября пенсия для сельских жителей станет труднодоступным продуктом. Ее перестанут разносить по домам почтальоны, а почти всех пенсионеров переведут на банковское обслуживание. Специалисты дают советы сельским жителям, как им можно будет получить свою пенсию.

Исключение сделают лишь для инвалидов 1 и 2 групп, а также для пенсионеров, которым свыше 80 лет. Всем остальным придется ежемесячно добираться до ближайшего населенного пункта, чтобы получить деньги в банкомате или в отделении банка.

В селах банкоматов нет. Согласно данным Госстата, на сегодня банкоматы имеются лишь в 4,3% населенных пунктов Украины. А банковские отделения есть лишь в 3,9%. То есть, в селах и даже в некоторых ПГТ банкоматов нет. А значит, и получить свою пенсию по месту жительства людям не удастся. В таких населенных пунктах, в которых банкомат еще не видели в глаза, проживает 14 млн украинцев, или треть населения нашей страны.

Впрочем, многие из них уже и сейчас получают свою пенсию через банки. И все же, 3,5 млн граждан до сих пор пенсию приносят почтальоны. Два миллиона их них с 1 сентября будут вынуждены осваивать искусство "общения" с банкоматом.

А предварительно им нужно будет потратиться на автобус, чтобы добраться до города, где есть банкомат. Тем же, кто не освоит банкомат, остается идти в помещение банка и выждать там очередь, чтобы получить свои кровные.

Правда, при этом у пенсионеров есть еще один способ: попросить получить их пенсию кого-то из молодых родственников или соседей, которые часто бывают в райцентре, и для которых не составит труда снять деньги с банкомата. Однако пожилые люди нередко бывают недоверчивы и боятся доверять свои деньги третьим лицам.

Поэтому, вероятней всего, многие будут ездить в райцентр сами и получать деньги в банках. Причем не только потому, что не освоят банкомат, но еще и из-за того, что в банкомате, как правило, нет купюр меньшего достоинства, чем 50 гривен. Да и те встречаются редко. Поэтому они не смогут снять всю свою пенсию, а ведь при их мизерных выплатах каждая копейка на счету.

Для того, чтобы снять свою пенсию в банке, пенсионеру нужно будет иметь при себе паспорт и пенсионную карту, а также знать свой ПИН-код.

Конечно, решив отказаться от дорогих услуг "Укрпочты", государство поступило правильно, считает экономист Олег Пендзин. Но с другой стороны, сельским пенсионерам при этом значительно осложнили жизнь. К тому же, компания "Укрпочта" грозится уволить 10 тысяч почтальонов, которые будут вынуждены пополнить ряды безработных.

"С экономической точки зрения решение правительства обоснованно, но с социальной точки зрения государство должно сохранить доставку почты на дом тем, кто в этом нуждается, и оплачивать эту услугу", - говорит Пендзин.

Впрочем, у Кабмина есть еще время до 1 сентября, чтобы пересмотреть свое решение по "Укрпочте", а у руководства компании ""Укрпочта" пересмотреть свои аппетиты по тарифам на обслуживание пенсионеров. Тогда и почтальонов удастся сберечь, и пенсию будут разносить, как прежде, по домам.