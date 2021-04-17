Иран произвел рекордное количество железорудного концентрата

Иран произвел рекордное количество железорудного концентрата

Как сообщает Министерство промышленности Ирана, в прошедшем году по местному календарю (21 марта 2020 г. - 20 марта 2021 г.) производство железорудного концентрата в стране достигло рекордного объема — 49,72 млн т, на 5% больше, чем годом ранее.

В последний месяц года (21 февраля — 20 марта) иранские компании получили около 3,5 млн т ЖРС. Этот показатель был на 3,5% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Почти 85% производства железорудного концентрата в Иране приходится на пять крупнейших компаний. Ведущими из них являются Golgohar Mining and Industrial Complex, где было получено 16,28 млн. т сырья, и Chadormalu, где объем производства составил около 11 млн. т.

Добыча крупнокускового сырья, не требующего обогащения, составила в прошедшем году только 904,5 тыс. т. Этот показатель упал на 54% по сравнению с предыдущим периодом.

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