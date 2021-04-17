Бензин и дизтопливо опять начали дорожать

Бензин и дизтопливо опять начали дорожать

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 16 апреля повысили цены на бензин и дизтопливо на 10-90 копеек за литр. Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

По данным издания, рост цен в рознице обусловлен подорожанием топлива на оптовом рынке.

В частности, сеть "Татнефть-АЗС-Украина" повысила цены на все виды топлива на 72-90 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 29,10 грн/л, А-92 – до 28,08 грн/л, дизтопливо – до 28,62 грн/л.

В сети "Укр-Петроль" дизтопливо подорожало на 70 копеек – до 27,20 грн за литр, бензины – на 60 копеек, до 26,90 за литр А-92 и 27,90 грн за литр А-95.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 33 копейки за литр – до 26,23 на А-92 и 27,15 з на А-95, на дизтопливо – на 40 копеек, до 26,08 грн за литр.

В сети Chipo бензины подорожали на 12 коп./л, дизтопливо – на 22 копеек, до 26,70 грн/л.

Сети BVS, "Фактор", "Катрал" и Prime подняли цены на 10-40 коп./л.

Как сообщалось, 5 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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